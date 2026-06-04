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Экс-звезда НХЛ перешел в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:44 04.06.2026 (обновлено: 13:49 04.06.2026)
Экс-звезда НХЛ перешел в "Спартак"

Гальченюк перешел в "Спартак"

© Фото : Пресс-служба НХЛНападающий Алекс Гальченюк
Нападающий Алекс Гальченюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Нападающий Алекс Гальченюк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Гальченюк подписал контракт с московским «Спартаком».
  • Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нападающий Александр Гальченюк подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года.
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Последние два сезона Гальченюк представлял хабаровский "Амур", который возглавлял его отец Александр. До этого он выступал на протяжении сезона за петербургский СКА. Всего на счету форварда в КХЛ 115 очков (51 гол + 64 передачи) в 181 матче.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк представлял "Монреаль Канадиенс", "Аризону Койотис", "Питтсбург Пингвинз", "Миннесоту Уайлд", "Оттаву Сенаторз", "Торонто Мейпл Лифс" и "Колорадо Эвеланш", суммарно проведя 654 матча в регулярных чемпионатах и набрав 354 (146+208) очка. В составе сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.
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