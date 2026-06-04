Экс-звезда НХЛ перешел в "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Гальченюк подписал контракт с московским «Спартаком».
- Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нападающий Александр Гальченюк подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк представлял "Монреаль Канадиенс", "Аризону Койотис", "Питтсбург Пингвинз", "Миннесоту Уайлд", "Оттаву Сенаторз", "Торонто Мейпл Лифс" и "Колорадо Эвеланш", суммарно проведя 654 матча в регулярных чемпионатах и набрав 354 (146+208) очка. В составе сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.