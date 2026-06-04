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Кержаков вошел в тренерский штаб "Зенита" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
17:53 04.06.2026

Кержаков вошел в тренерский штаб "Зенита"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМихаил Кержаков
Михаил Кержаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Михаил Кержаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вратарь "Зенита" Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб команды.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" сообщил в своем Telegram-канале о том, что бывший вратарь команды Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб "сине-бело-голубых".
В мае Кержаков сообщил СМИ о желании начать тренерскую карьеру.
"Легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в качестве тренера вратарей. "Сине-бело-голубые" поздравляют Михаила Кержакова с новой должностью в главной команде и желают продолжения победных традиций вместе с "Зенитом", - говорится в сообщении петербургского клуба.
Кержакову 39 лет. Голкипер является воспитанником академии "сине-бело-голубых", самым титулованным футболистом в истории "Зенита" и братом экс-форварда сборной России Александра Кержакова. Вместе с петербуржцами Кержаков восемь раз становился чемпионом России, а также завоевал три Кубка и семь Суперкубков страны. В текущем и предыдущем сезонах Кержаков не сыграл ни одного официального матча.
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