"Ливерпуль" представил нового главного тренера после увольнения Слота

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"Я очень взволнован. Потому что вы знаете о "Ливерпуле", знаете, что это большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Атмосфера, болельщики, клуб, возможность тренировать футболистов высшего уровня, возможность бороться за титулы - думаю, сложно представить себе что-то более привлекательное. Такое сложно найти. Так что я очень рад", - заявил Ираола.