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"Ливерпуль" представил нового главного тренера после увольнения Слота - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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21:36 04.06.2026 (обновлено: 22:27 04.06.2026)
"Ливерпуль" представил нового главного тренера после увольнения Слота

Тренировавший "Борнмут" Ираола возглавил "Ливерпуль"

© пресс-служба клуба "Борнмут"Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола
Главный тренер Борнмута Андони Ираола - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© пресс-служба клуба "Борнмут"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Испанец Андони Ираола назначен на пост главного тренера английского "Ливерпуля", сообщается на сайте футбольного клуба.
На этом посту он сменил нидерландца Арне Слота, который возглавлял команду с лета 2024 года и в дебютном сезоне привел "красных" к победе в Английской премьер-лиге (АПЛ). В прошедшем сезоне клуб занял пятое место в чемпионате.
Срок соглашения с новым тренером не сообщается. По данным Sky Sports, "Ливерпуль" заключил двухлетний договор с испанским специалистом.
«
"Я очень взволнован. Потому что вы знаете о "Ливерпуле", знаете, что это большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Атмосфера, болельщики, клуб, возможность тренировать футболистов высшего уровня, возможность бороться за титулы - думаю, сложно представить себе что-то более привлекательное. Такое сложно найти. Так что я очень рад", - заявил Ираола.
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Ираола с июня 2023 года возглавлял "Борнмут" и привел команду в сезоне-2025/26 к шестому месту в чемпионате. Клуб впервые в истории сыграет в еврокубках, квалифицировавшись в основной этап Лиги Европы. На протяжении большей части карьеры игрока он представлял "Атлетик" из Бильбао, также выступал за "Нью-Йорк Сити".
 
ФутболАндони ИраолаАрне СлотЛиверпульБорнмутАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)ТрансферыТрансферы в АПЛ
 
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