"Ливерпуль" представил нового главного тренера после увольнения Слота

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Испанец Андони Ираола назначен на пост главного тренера английского "Ливерпуля", сообщается на сайте футбольного клуба.
На этом посту он сменил нидерландца Арне Слота, который возглавлял команду с лета 2024 года и в дебютном сезоне привел "красных" к победе в Английской премьер-лиге (АПЛ). В прошедшем сезоне клуб занял пятое место в чемпионате.
Срок соглашения с новым тренером не сообщается. По данным Sky Sports, "Ливерпуль" заключил двухлетний договор с испанским специалистом.
«
"Я очень взволнован. Потому что вы знаете о "Ливерпуле", знаете, что это большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Атмосфера, болельщики, клуб, возможность тренировать футболистов высшего уровня, возможность бороться за титулы - думаю, сложно представить себе что-то более привлекательное. Такое сложно найти. Так что я очень рад", - заявил Ираола.
Ираола с июня 2023 года возглавлял "Борнмут" и привел команду в сезоне-2025/26 к шестому месту в чемпионате. Клуб впервые в истории сыграет в еврокубках, квалифицировавшись в основной этап Лиги Европы. На протяжении большей части карьеры игрока он представлял "Атлетик" из Бильбао, также выступал за "Нью-Йорк Сити".