Онопко оценил готовность Ибрагимова играть за сборную России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов проявил рвение и готовность играть за сборную России по футболу.
- В мае Ибрагимов был впервые вызван на сборы, но не принял участия в матче против сборной Египта.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов показал рвение и готовность играть за сборную России по футболу, заявил ассистент главного тренера национальной команды Виктор Онопко.
В мае Ибрагимов был впервые вызван на сборы. 28 мая команда Валерия Карпина проиграла на выезде сборной Египта (0:1). Ибрагимов не принял участия в матче. Россияне проведут еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
"Как личность Ибрагимова мало знаю. Приехал с большим желанием играть за сборную, в тренировках были видны его рвение, готовность сыграть за сборную, показать это партнерам и тренерам", - сказал Онопко журналистам.
Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с манкунианцами. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.