Конте покинул "Наполи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антонио Конте покинул пост главного тренера итальянского «Наполи».
- Главным кандидатом на замену Конте является Маурицио Сарри, который ранее уже руководил «Наполи».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Антонио Конте покинул пост главного тренера итальянского "Наполи", сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.
Сообщается, что клуб достиг соглашения с Конте и его штабом о досрочном расторжении их контрактов.
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Ранее СМИ сообщали, что Конте вновь возглавит сборную Италии. Главным кандидатом на замену Конте является главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который уже руководил "Наполи" с 2015 по 2018 год.
Конте 56 лет. Он возглавил "Наполи" в 2024 году и в первом же сезоне стал с "адзурри" чемпионом Италии. В этом сезоне неаполитанцы не смогли защитить чемпионский титул и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.