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Конте покинул "Наполи" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
15:29 04.06.2026 (обновлено: 15:32 04.06.2026)
Конте покинул "Наполи"

Антонио Конте покинул пост главного тренера итальянского "Наполи"

© пресс-служба клуба "Тоттенхэм Хотспур"Антонио Конте
Антонио Конте - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© пресс-служба клуба "Тоттенхэм Хотспур"
Антонио Конте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антонио Конте покинул пост главного тренера итальянского «Наполи».
  • Главным кандидатом на замену Конте является Маурицио Сарри, который ранее уже руководил «Наполи».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Антонио Конте покинул пост главного тренера итальянского "Наполи", сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.
Сообщается, что клуб достиг соглашения с Конте и его штабом о досрочном расторжении их контрактов.
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Ранее СМИ сообщали, что Конте вновь возглавит сборную Италии. Главным кандидатом на замену Конте является главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который уже руководил "Наполи" с 2015 по 2018 год.
Конте 56 лет. Он возглавил "Наполи" в 2024 году и в первом же сезоне стал с "адзурри" чемпионом Италии. В этом сезоне неаполитанцы не смогли защитить чемпионский титул и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Конте руководил сборной Италии в 2014-2016 годах, под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала Евро-2016. Также он тренировал итальянские "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", "Интер", английские "Челси" и "Тоттенхэм".
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ФутболСпортИталияАнтонио КонтеМаурицио СарриЛациоНаполиСерия А (чемпионат Италии по футболу)Бари
 
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