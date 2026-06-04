Рейтинг@Mail.ru
Фрадков представил Дегтяреву проект бесплатных беговых центров - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:54 04.06.2026 (обновлено: 13:10 04.06.2026)
Фрадков представил Дегтяреву проект бесплатных беговых центров

Фрадков представил Дегтяреву на ПМЭФ проект бесплатных беговых центров

© Фото : ВФЛАПредседатель ВФЛА Петр Фрадков и министр спорта России Михаил Дегтярев
Председатель ВФЛА Петр Фрадков и министр спорта России Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : ВФЛА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ВФЛА Петр Фрадков презентовал министру спорта России Михаилу Дегтяреву проект сети бесплатных беговых центров на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Строительство первых беговых центров уже началось, первые посетители смогут начать тренировки этой осенью.
  • Проект реализуется при финансовой поддержке АНО «Евразия» и охватит более 20 городов России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков презентовал министру спорта России Михаилу Дегтяреву проект сети бесплатных беговых центров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На стенде ВФЛА главе министерства показали макет будущего бегового центра и рассказали о планах по развитию беговой инфраструктуры в стране. Строительство первых объектов уже началось, первые посетители смогут начать тренировки уже этой осенью.
© Фото : ВФЛАПроект сети бесплатных беговых центров на ПМЭФ
Проект сети бесплатных беговых центров на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : ВФЛА
Проект сети бесплатных беговых центров на ПМЭФ
«
"Интерес к бегу в России растет с каждым годом. Мы видим, как во многих городах появляются сильные беговые сообщества, проходят массовые старты, все больше людей выбирают активный образ жизни. Беговые центры помогут сделать этот процесс еще более масштабным и дадут людям современные условия для регулярных занятий спортом", — сказал Петр Фрадков в ходе визита Дегтярева на стенд ВФЛА.
Проект реализуется при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации "Евразия", которая на частные средства поддерживает социально значимые инициативы в разных сферах. Его целью является развитие массового спорта и создание современных условий для регулярных занятий бегом и легкой атлетикой.
© Фото : ВФЛАПредседатель ВФЛА Петр Фрадков
Председатель ВФЛА Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : ВФЛА
Председатель ВФЛА Петр Фрадков
В первую очередь беговые центры появятся в городах, где уже сформированы активные беговые сообщества и ощущается нехватка современной спортивной инфраструктуры. Проект охватит более 20 городов России. К нему присоединяются региональные амбассадоры, известные спортсмены, организаторы массовых стартов и представители бегового движения, среди них первый вице-президент, член исполкома ВФЛА и амбассадор проекта Юрий Борзаковский, а также экс-капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексей Смертин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ВФЛА откроет беговой центр на территории "Сириуса"
3 июня, 19:10
 
ПМЭФ-2026Юрий БорзаковскийМихаил ДегтяревПетр ФрадковВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала