Фрадков представил Дегтяреву проект бесплатных беговых центров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ВФЛА Петр Фрадков презентовал министру спорта России Михаилу Дегтяреву проект сети бесплатных беговых центров на Петербургском международном экономическом форуме.
- Строительство первых беговых центров уже началось, первые посетители смогут начать тренировки этой осенью.
- Проект реализуется при финансовой поддержке АНО «Евразия» и охватит более 20 городов России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков презентовал министру спорта России Михаилу Дегтяреву проект сети бесплатных беговых центров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На стенде ВФЛА главе министерства показали макет будущего бегового центра и рассказали о планах по развитию беговой инфраструктуры в стране. Строительство первых объектов уже началось, первые посетители смогут начать тренировки уже этой осенью.
© Фото : ВФЛАПроект сети бесплатных беговых центров на ПМЭФ
© Фото : ВФЛА
Проект сети бесплатных беговых центров на ПМЭФ
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"Интерес к бегу в России растет с каждым годом. Мы видим, как во многих городах появляются сильные беговые сообщества, проходят массовые старты, все больше людей выбирают активный образ жизни. Беговые центры помогут сделать этот процесс еще более масштабным и дадут людям современные условия для регулярных занятий спортом", — сказал Петр Фрадков в ходе визита Дегтярева на стенд ВФЛА.
Проект реализуется при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации "Евразия", которая на частные средства поддерживает социально значимые инициативы в разных сферах. Его целью является развитие массового спорта и создание современных условий для регулярных занятий бегом и легкой атлетикой.
© Фото : ВФЛАПредседатель ВФЛА Петр Фрадков
© Фото : ВФЛА
Председатель ВФЛА Петр Фрадков
В первую очередь беговые центры появятся в городах, где уже сформированы активные беговые сообщества и ощущается нехватка современной спортивной инфраструктуры. Проект охватит более 20 городов России. К нему присоединяются региональные амбассадоры, известные спортсмены, организаторы массовых стартов и представители бегового движения, среди них первый вице-президент, член исполкома ВФЛА и амбассадор проекта Юрий Борзаковский, а также экс-капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексей Смертин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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