Фрадков представил Дегтяреву проект бесплатных беговых центров

Проект реализуется при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации "Евразия", которая на частные средства поддерживает социально значимые инициативы в разных сферах. Его целью является развитие массового спорта и создание современных условий для регулярных занятий бегом и легкой атлетикой.