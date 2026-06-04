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Гендиректору "Спартака" задали вопрос о возвращении Дзюбы - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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17:28 04.06.2026 (обновлено: 17:36 04.06.2026)
Гендиректору "Спартака" задали вопрос о возвращении Дзюбы

Гендир "Спартака" Некрасов назвал Дзюбу выдающимся после вопроса о возвращении

© Соцсети сборной РоссииАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети сборной России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов назвал Артема Дзюбу выдающимся футболистом.
  • Артем Дзюба не исключил своего возвращения в «Спартак» после ухода из тольяттинского «Акрона».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов назвал бывшего нападающего "красно-белых" Артема Дзюбу выдающимся футболистом.
Ранее Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак". По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
«
"Артем Дзюба - выдающийся футболист. И мы ему благодарны. Спасибо", - сказал Некрасов журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о возможности возвращения Дзюбы.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. Дзюба являлся игроком "Спартака" в 2007-2015 годах, "красно-белые" неоднократно отдавали его в аренду.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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3 июня, 09:52
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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