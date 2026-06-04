Гендиректору "Спартака" задали вопрос о возвращении Дзюбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов назвал Артема Дзюбу выдающимся футболистом.
- Артем Дзюба не исключил своего возвращения в «Спартак» после ухода из тольяттинского «Акрона».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов назвал бывшего нападающего "красно-белых" Артема Дзюбу выдающимся футболистом.
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"Артем Дзюба - выдающийся футболист. И мы ему благодарны. Спасибо", - сказал Некрасов журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о возможности возвращения Дзюбы.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. Дзюба являлся игроком "Спартака" в 2007-2015 годах, "красно-белые" неоднократно отдавали его в аренду.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.