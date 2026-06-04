Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" отказался от покупки Батракова, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:49 04.06.2026 (обновлено: 19:05 04.06.2026)
"ПСЖ" отказался от покупки Батракова, пишут СМИ

Le Parisien: "ПСЖ" отказался от покупки Батракова

© ФК "Локомотив"Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© ФК "Локомотив"
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "ПСЖ" отказался от покупки полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова, пишет Le Parisien.
  • Несмотря на интерес скаутов, сделка не состоится, так как клуб считает верным усиление летом других позиций
  • Он рассматривает покупку 19-летнего нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи и 18-летнего вратаря "Милана" Алессандро Лонгони.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отказался от покупки полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова, сообщает Le Parisien.
Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
По информации источника, несмотря на интерес скаутов "ПСЖ", сделка не состоится, так как клуб считает верным усиление летом других позиций. Победители двух последних розыгрышей Лиги чемпионов рассматривают покупку 19-летнего нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи, а также 18-летнего вратаря "Милана" Алессандро Лонгони.
Батракову 20 лет, в прошедшем сезоне он провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. На его счету 11 матчей и три гола за сборную России.
Григорий Иванов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Иванов анонсировал уход Березуцкого из "Урала"
Вчера, 15:46
 
ФутболАлексей БатраковЛокомотив (Москва)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)БорнмутЛига чемпионов 2025-2026Трансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала