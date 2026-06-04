"ПСЖ" отказался от покупки Батракова, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "ПСЖ" отказался от покупки полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова, пишет Le Parisien.
- Несмотря на интерес скаутов, сделка не состоится, так как клуб считает верным усиление летом других позиций
- Он рассматривает покупку 19-летнего нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи и 18-летнего вратаря "Милана" Алессандро Лонгони.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отказался от покупки полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова, сообщает Le Parisien.
Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
По информации источника, несмотря на интерес скаутов "ПСЖ", сделка не состоится, так как клуб считает верным усиление летом других позиций. Победители двух последних розыгрышей Лиги чемпионов рассматривают покупку 19-летнего нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи, а также 18-летнего вратаря "Милана" Алессандро Лонгони.
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