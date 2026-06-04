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МАГАТЭ будет способствовать строительству АЭС в Узбекистане на всех этапах - РИА Новости, 04.06.2026
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23:25 04.06.2026
МАГАТЭ будет способствовать строительству АЭС в Узбекистане на всех этапах

Гросси: МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гросси заявил, что МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах.
  • Путин и Мирзиеев по видеосвязи приняли участие в церемонии начала строительства АЭС.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах, вы можете в этом быть уверены. Это особенный день для нас, знаменательный день", - сказал Гросси в ходе церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане.
Гросси отметил, что само присутствие представителей МАГАТЭ на церемонии демонстрирует высокий уровень ответственности двух стран.
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС.
В Джизакской области в церемонии заливки первого бетона участвовали первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации "Росатом" Андрей Петров, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. Символическую кнопку начала строительства нажали студенты филиала МИФИ в республике.
Заливка первого бетона в фундамент реакторного здания означает старт сооружения энергоблока и фактическое начало строительства АЭС.
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В миреУзбекистанРоссияСанкт-ПетербургРафаэль ГроссиВладимир ПутинШавкат МирзиеевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
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