МАГАТЭ будет способствовать строительству АЭС в Узбекистане на всех этапах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гросси заявил, что МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах.
- Путин и Мирзиеев по видеосвязи приняли участие в церемонии начала строительства АЭС.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах, вы можете в этом быть уверены. Это особенный день для нас, знаменательный день", - сказал Гросси в ходе церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане.
Гросси отметил, что само присутствие представителей МАГАТЭ на церемонии демонстрирует высокий уровень ответственности двух стран.
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС.
В Джизакской области в церемонии заливки первого бетона участвовали первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации "Росатом" Андрей Петров, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. Символическую кнопку начала строительства нажали студенты филиала МИФИ в республике.
Заливка первого бетона в фундамент реакторного здания означает старт сооружения энергоблока и фактическое начало строительства АЭС.