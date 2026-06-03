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"Торпедо" подписало контракт с экс-хоккеистом "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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12:59 03.06.2026 (обновлено: 13:13 03.06.2026)
"Торпедо" подписало контракт с экс-хоккеистом "Вашингтона"

Веккьоне подписал контракт с хоккейным клубом "Торпедо" после ухода из "Барыса"

© Фото : Хоккейный клуб "Торпедо"Майкл Веккьоне
Майкл Веккьоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Хоккейный клуб "Торпедо"
Майкл Веккьоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с американским нападающим Майклом Веккьоне.
  • Соглашение с форвардом рассчитано на один год.
  • Веккьоне провел 65 матчей за астанинский «Барыс» в минувшем сезоне и набрал 46 очков, разделив первое место в списке бомбардиров клуба в регулярном чемпионате.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" подписало контракт с американским нападающим Майклом Веккьоне, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с форвардом рассчитано на один год. В минувшем сезоне Веккьоне провел 65 матчей за астанинский "Барыс" и набрал 46 очков (19 голов + 27 передач), разделив первое место в списке бомбардиров клуба в регулярном чемпионате с американским защитником Райли Уолшем. Веккьоне покинул команду 31 мая по истечении срока контракта.
"За время своей карьеры Майкл заслуженно получил репутацию универсального нападающего, который может быть одинаково полезным как при игре на краю, так и в центре. Этот фактор, а также его кубковый опыт и личностные качества командного игрока, стали определяющими для нас при его подписании. Верим, что он станет важной частью "Торпедо" и поможет команде выполнить поставленные на новый сезон задачи", - заявил генеральный директор клуба Евгений Забуга.
Веккьоне 33 года. До "Барыса" в последние четыре года форвард защищал цвета фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Херши Бэрс" - вместе с ней он выиграл два Кубка Колдера.
По итогам сезона-2025/26 "Торпедо" с 81 очком заняло шестое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В Кубке Гагарина команда дошла до второго раунда, где уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.
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