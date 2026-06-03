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Кругового признали лучшим игроком ЦСКА в мае - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
17:51 03.06.2026 (обновлено: 17:52 03.06.2026)
Кругового признали лучшим игроком ЦСКА в мае

Защитника ЦСКА Данила Кругового признали лучшим игроком команды по итогам мая

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДанил Круговой
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Данил Круговой . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данила Кругового признали лучшим игроком ЦСКА в мае.
  • Он победил в голосовании болельщиков и экспертов, набрав 11365 голосов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой признан лучшим игроком команды в мае, сообщается в Telegram-канале "красно-синих".
Круговой победил в голосовании болельщиков и экспертов. В мае он провел за ЦСКА четыре матча и записал на свой счет гол и результативную передачу в заключительном туре чемпионата России против столичного "Локомотива" (3:1).
По сумме голосов в Telegram и "ВКонтакте" он набрал 11365 голосов, опередив защитника Кирилла Данилова (1371), полузащитника Матвея Кисляка (1369), вратаря Владислава Торопа (1284), нападающего Имрана Фирова (1103) и хавбека Данила Козлова (571).
Круговой выступает в составе ЦСКА с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в составе армейцев 43 матча, забил семь голов. Его клуб завершил чемпионат России на пятом месте с 51 очком и завершил выступление в Кубке страны в финале пути регионов, проиграв московскому "Спартаку" (0:1), который позднее стал обладателем трофея.
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