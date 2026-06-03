В Петербурге стартует ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3–6 июня, главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

На пленарном заседании ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.

На форуме состоится несколько бизнес-диалогов, в том числе "Россия — США", "Россия — Германия" и "Россия — Арабский мир", посвященных перспективам торгово-экономического сотрудничества и поиску новых возможностей для развития деловых связей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня, главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. В рамках форума пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: деловые форумы ШОС БРИКС , региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность".

Деловая программа ПМЭФ объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. В программу вошли тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии – новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.

Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

Как сообщил фонд "Росконгресс", присутствие на форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.

По информации организаторов, президент США Дональд Трамп направил на Петербургский форум своего представителя, председателя комиссии по изящным искусствам Родни Кука, который будет участвовать в мероприятиях, в том числе в сессии "Россия – США: диалог культур". Кроме того, Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США", который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими предпринимателями, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.

На форуме также состоится бизнес-диалог "Россия – Германия", посвященный перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и поиску новых возможностей для развития деловых связей в современных условиях. Бизнес-диалог "Россия – Арабский мир" пройдет 4 июня. В центре внимания участников – механизмы совместного развития технологий, создание устойчивых финансовых моделей и выстраивание промышленной и логистической инфраструктуры для долгосрочного сотрудничества.

В числе зарубежных участников форума – министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, первый зампред кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.

Исполнительный директор секретариата форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) Эдуардо Педроса впервые примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе сессии "Россия – АТЭС: широкие перспективы сотрудничества на горизонте до 2035 года" планируется обсудить перспективы взаимодействия России с экономиками АТЭС, развитие торгово-экономических связей, отраслевое сотрудничество, а также формирование новых механизмов международного партнерства.

Международный молодежный день ПМЭФ "День будущего" объединит молодых предпринимателей, ученых, представителей власти, технологических компаний, медиасферы и международного сообщества. В центре внимания – искусственный интеллект, технологическое лидерство, новые модели образования, международное сотрудничество, молодежное предпринимательство и формирование кадров будущего.

В дни проведения ПМЭФ для его участников запланирована также спортивная и культурная программа.