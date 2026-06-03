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Песков прокомментировал информацию об атаках БПЛА ВСУ на Петербург - РИА Новости, 03.06.2026
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12:50 03.06.2026
Песков прокомментировал информацию об атаках БПЛА ВСУ на Петербург

Песков назвал информацию об атаках БПЛА ВСУ на Петербург прерогативой МО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давать информацию об атаках беспилотников на Санкт-Петербург является прерогативой региональных властей и Минобороны России.
  • Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией Ленинградской области были сбиты 59 БПЛА, а в Лужском районе четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения от падения обломков беспилотника, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с атаками беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург заявил, что давать информацию об этом является прерогативой региональных властей и Минобороны России.
Как ранее сообщил губернатор Александр Дрозденко, над территорией Ленинградской области в среду были сбиты 59 БПЛА. По его словам, в Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.
"Информация об этом - целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать атаки на Санкт-Петербург в среду и каким будет возможный ответный удар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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