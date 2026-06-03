Песков прокомментировал информацию об атаках БПЛА ВСУ на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давать информацию об атаках беспилотников на Санкт-Петербург является прерогативой региональных властей и Минобороны России.
- Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией Ленинградской области были сбиты 59 БПЛА, а в Лужском районе четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения от падения обломков беспилотника, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с атаками беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург заявил, что давать информацию об этом является прерогативой региональных властей и Минобороны России.
Как ранее сообщил губернатор Александр Дрозденко, над территорией Ленинградской области в среду были сбиты 59 БПЛА. По его словам, в Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.
"Информация об этом - целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать атаки на Санкт-Петербург в среду и каким будет возможный ответный удар.