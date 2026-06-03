Мощная перестрелка в финале НХЛ! Русский чемпион отметился важным голом

"Вегас" обыграл "Каролину" в первом матче финала Кубка Стэнли-2026. В составе "Голден Найтс" шайбой отметился Иван Барбашев, который стал автором первого российского гола в решающей серии плей-офф НХЛ.

Россияне снова бьются за звание чемпионов НХЛ

В Национальной хоккейной лиге наступила главная и решающая часть сезона — финал плей-офф. НХЛ зафиксировала рождение абсолютно новой за всю историю пары в финальной серии Кубка Стэнли: "Каролина Харрикейнз" против "Вегас Голден Найтс". И те, и другие в своих клубных историях ранее дважды играли в финалах, но друг с другом сошлись в кубковой битве впервые.

"Каролина" дошла до финала Кубка Стэнли в качестве абсолютно лучшей команды Восточной конференции. "Харрикейнз" уверенно добыли это звание как по итогам регулярного чемпионата, так и после предыдущих трех раундов плей-офф, в рамках которого подопечные Рода Бриндамора поочередно одолели "Оттаву Сенаторз" (4-0), "Филадельфию Флайерз" (4-0) и "Монреаль Канадиенс" (4-1). "Ураганы" потерпели всего лишь одно поражение в 13 сыгранных матчах первых трех раундов плей-офф, что в современную эпоху НХЛ является настоящим нонсенсом. Возможно, именно таким образом "Кейнз" и должны были оформить свой первый выход в финал Кубка Стэнли в эпоху тренерства Бриндамора после нескольких лет разочарований и провалов, когда команда никак не могла оправдать выданные ей авансы и роль претендентов на чемпионство.

"Вегас" же на пути к своему третьему за девять лет существования франшизы финалу Кубка Стэнли столкнулся с более интенсивным сопротивлением. "Голден Найтс" сперва одолели в шести матчах "Юту Маммот" (4-2), а затем с тем же счетом обыграли одну из самых ярких команд сезона "Анахайм Дакс". В финале Западной конференции "рыцари" оформили сенсацию и разгромили лучший клуб регулярного чемпионата "Колорадо Эвеланш" (4-0).

Выход "Каролины" и "Вегаса" в финал Кубка Стэнли гарантировал для России своеобразный успех — при любом исходе серии среди чемпионов НХЛ будут минимум два российских хоккеиста. Со стороны "Харрикейнз" за заветный трофей борются Андрей Свечников и Александр Никишин. Для обоих россиян этот финал Кубка Стэнли стал дебютным в их карьере.

« "Лично для меня это означает, что за эти годы мы проделали огромную работу. Мы много раз доходили до полуфинала Кубка Стэнли, и вот мы здесь, но работа еще не закончена. Мы находимся на самой важной стадии. Мы это понимаем, осознаем, и нам надо сделать еще один шаг", — заявил Свечников, который восемь лет шел к своему первому в карьере финалу Кубка Стэнли.

© Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников © Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников

Со стороны "Голден Найтс" за право поднять трофей над головой сражаются Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Для Барбашева этот финал плей-офф НХЛ стал уже третьим в карьере. В предыдущих двух российский форвард добился успехов: в 2019 году он выиграл в составе "Сент-Луис Блюз", а в 2023-м после обмена в трансферный дедлайн привел "Вегас" к первому в клубной истории Кубку Стэнли. В случае успеха и в этом году Барбашев станет лишь пятым россиянином, кому удалось стать трехкратным обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока. На сегодняшний день это достижение смогли оформить лишь такие легенды, как Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин.

Что касается Дорофеева, то молодой российский нападающий за несколько лет игры в НХЛ добился мощного и заметного прогресса. В этом сезоне Павел является одним из лучших игроков как "Вегаса", так и всей лиги. Его бросок с острого угла от границы правого круга вбрасывания уже стал настоящей визитной карточкой игрока. Благодаря своим снайперским способностям Дорофеев добился лидерства по голам в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (10 шайб в 16 матчах за первые три раунда плей-офф), а также высокой оценки от одного из самых требовательных тренеров НХЛ Джона Тортореллы, который возглавил "Вегас" по ходу сезона:

« "Чем больше я его узнаю, тем больше ценю его как игрока. Он действительно много работал над своей игрой без шайбы, но в большинстве случаев шайба, кажется, сама его находит. Я слушал некоторые его интервью после игр, и мне просто нравится, как он себя ведет. Он настоящий хоккеист. Недавно он сказал: "Это моя работа". И это не просто слова — это действительно его мысли. Я ценю его за все, что он делает. Павел — важный элемент нашей команды".

Русский гол помог "Вегасу" победить

Одним из главных вопросов в преддверии старта финальной серии плей-офф НХЛ был непосредственно хоккей, который покажут команды в дебюте своего противостояния. Стиль "Каролины" при Бриндаморе давно всем известен, и никаких изменений в нем совсем не ожидалось: удушающее давление, агрессивный прессинг, силовая борьба и постоянная нагрузка на чужие ворота. С таким подходом "Харрикейнз" вынуждают своих оппонентов терпеть и много обороняться. У "Оттавы", "Филадельфии" и "Монреаля", которые еще находятся на пути своего становления и в некоторой степени имеют несколько схожих черт со стилем бриндаморовской "Каролины", не было достаточно шансов и возможностей что-либо противопоставить "ураганам".

"Вегас" же должен был найти эти контраргументы. "Голден Найтс" известны своей гибкостью и умением играть в любом стиле. Тем примечательнее, что Джон Торторелла накануне выразил намерение не просто нейтрализовать сильные стороны "Каролины" и действовать на контратаках, а играть первым номером и заставлять "Харрикейнз" отбиваться.

Так или иначе дебют "рыцари" откровенно провалили. Несмотря на всю заряженность и желание победить, "Вегас" явно забыли о концентрации с первых минут матча. 25 секунд — всего лишь столько потребовалось "Каролине", чтобы открыть счет.

"Харрикейнз" подловили гостей на позиционной ошибке и убежали в быструю контратаку. Ника Элерса в этом контрвыпаде "два в одного" поддерживал Джордан Мартинук, но опытный датчанин предпочел передаче классный бросок в дальний нижний угол, отправив шайбу точно "под штангу". За всю историю НХЛ быстрее в первых матчах финала Кубка Стэнли забивали лишь дважды: Сид Смит в 1951 году (на 15-й секунде) и Реджи Лич в 1976-м (на 21-й секунде).

Уже через несколько минут "Харрикейнз" едва не забили еще, когда Джейккоб Славин с близкого расстояния чуть-чуть не перехитрил Картера Харта и угодил в штангу, а еще чуть позднее Мартинук лишь чудом не наказал "Вегас" за грубейшую ошибку в обороне и потерю шайбу перед своими воротами. "Голден Найтс" за первые десять минут встречи лишь однажды создали остроту у владений соперника, когда Павел Дорофеев почти нашел Джека Айкела передачей на дальнюю штангу — американец совсем немного не дотянулся до шайбы и не смог замкнуть потенциально голевой пас.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Эпизод матча "Каролина Харрикейнз" - "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Эпизод матча "Каролина Харрикейнз" - "Вегас Голден Найтс"

Уже вскоре все тому же Дорофееву пришлось отрабатывать в обороне, и в этом российский нападающий не преуспел. "Вегас" в середине периода неудачно сменился и вновь получил болезненный удар от "Каролины". Джейлен Чатфилд одним движением выдал замечательный пас в касание и этой передачей из своей зоны отрезал сразу двух "рыцарей", включая Дорофеева. Россиянин оказался на позиции последнего защитника, но ему не хватило скорости догнать все того Элерса, который убежал один на один с Хартом и технично переиграл голкипера "Голден Найтс".

Две пропущенные шайбы в дебюте матча вынудили Тортореллу прибегнуть к разговору на повышенных тонах со всей командой на скамейке. Возможно, этот диалог разбудил хоккеистов "Вегаса", и те тут же вернулись игру благодаря удачному броску Ши Теодора от синей линии.

До первого перерыва "Каролина" откровенно доминировала над гостями и первую 20-минутку провела с позиции силы, сильно перебросав "Вегас" (12:4). Но броски, как известно, иногда бывают переоценены — точнее, их количество, а не качество.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев

В дебюте второго периода более активными выступили уже игроки "Голден Найтс", которые в течение нескольких минут оформил два гола и не просто сравняли счет, но и вышли вперед. Так, на 30-й секунде после перерыва Иван Барбашев замкнул классную передачу Айкела великолепным броском из границ левого круга вбрасывания и стал автором первого российского гола в финале Кубка Стэнли-2026.

Несколько мгновений спустя Уильям Карлссон воспользовался позиционной ошибкой "Каролины" в обороне и, подхватив шайбу перед воротами после передачи от Митча Марнера, "прошил" Фредерика Андерсена.

"Харрикейнз" в этом розыгрыше плей-офф 10 раз забивали первыми в 13 предыдущих матчах и лишь трижды были вынуждены действовать в роли отыгрывающихся. Сегодня же "ураганы" и забили первыми, и догоняли оппонента. Выполнение непростой задачи взял на себя капитан команды Джордан Стаал. После успешного перехвата в чужой зоне от К'Андре Миллера Стаал продвинулся в зону слота и мощно выстрелил "с кистей", отправив шайбу точно в ближнюю "девятку".

В решающей 20-минутке "Вегас" приступил к кропотливой работе по сдержанию натиска "Каролины" и разрушению атакующей мощи "ураганов", которая довольно опасна для их уставших оппонентов. С этой задачей "рыцари" справились, но не без проблем.

© REUTERS / James Guillory Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев в матче против "Каролины Харрикейнз" © REUTERS / James Guillory Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев в матче против "Каролины Харрикейнз"

В дебюте третьего периода "Голден Найтс" снова вышли вперед. Расставившись в чужой зоне и не дав "Каролине" выбросить шайбу за синюю линию, гости будто джебом напролом пробили оборонительные редуты "Кейнз". Теодор, получив шайбу под синей линией, прошел вперед, технично ушел от Шона Уокера и мощно набросил на дальнюю штангу, где очень удачно клюшку подставил Бретт Хауден, забросивший 11-ю шайбу в этом розыгрыше плей-офф и вышедший в единоличные лидеры в списке лучших ассистентов турнира, опередив Павла Дорофеева.

На протяжении следующих десяти минут у "Каролины" не получалось завладеть шайбой и полноценно нагрузить ворота "Вегаса". Даже при игре в большинстве подопечные Бриндамора не создали ничего опасного у владений Картера Харта. Но чуть позднее их старания привели к голу, когда Шейн Гостисбер подобрал шайбу в чужой зоне после отскока и из круга вбрасывания мощно пальнул в ближний угол.

После этого гола "Каролина" активно наседала на ворота "Вегаса" и делала все для пятой шайбы. И была к ней невероятно близка: незадолго до конца основного времени Андрей Свечников и Себастьян Ахо отборолись за шайбу в чужой зоне и вывели Сета Джарвиса на убойную позицию, откуда тот стрелял наверняка. Но Харт выполнил эффектное и очень важное спасение, которое стало ключевым.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче против "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче против "Вегас Голден Найтс"

Сразу после его "Голден Найтс" оформили голевую атаку, соорудив ее на ровном месте. "Каролина" ошиблась в своей зоне и подарила шайбу гостям. "Вегас" наказал моментально. Ши Теодор и Колтон Сиссонс быстрыми передачами оставили защитников "Кейнз" не у дел, а Томаш Гертл классным броском пробил Андерсена и принес "рыцарям" победу.

Ее, правда, едва не отобрал Александр Никишин. За несколько секунд до конца основного времени при вбрасывании в чужой зоне Бриндамор специально выпустил на лед российского защитника и дал тому задание бросить по воротам при первой же возможности. Никишин это требование выполнил и мощно щелкнул. Шайба, вероятно, шла в ворота, но на ее пути встал Митч Марнер, заблокировавший выстрел, который мог лишить "Вегас" победы. Но не лишил.