Гол Барбашева помог "Вегасу" победить в первом матче финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
00:25 • Николай Элерс
12:08 • Николай Элерс
32:42 • Джордан Стаал
51:19 • Шейн Гостисбеер
13:28 • Ши Теодор
20:30 • Иван Барбашев
24:35 • Вильям Карллсон
41:21 • Бретт Хауден
56:36 • Томаш Гертл
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1). В составе "Вегаса" шайбы забросили Ши Теодор (14-я минута), российский нападающий Иван Барбашев (21), Вильям Карлссон (25), Бретт Хауден (42) и Томаш Гертл (57). У хозяев площадки отличились Николай Элерс (1, 13), Джордан Стаал (33) и Шейн Гостисбер (52).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин один раз бросил в створ и отметился одним силовым приемом. Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев нанес три броска в створ ворот и результативными действиями не отличился.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 стал 1-0 в пользу "Голден Найтс". Второй матч противостояния пройдет в Роли в ночь на 5 июня по московскому времени.