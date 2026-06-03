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Гол Барбашева помог "Вегасу" победить в первом матче финала Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:05 03.06.2026
Гол Барбашева помог "Вегасу" победить в первом матче финала Кубка Стэнли

Гол Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Каролину" в матче финала Кубка Стэнли

© REUTERS / James GuilloryХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев празднует гол
Хоккеист Вегас Голден Найтс Иван Барбашев празднует гол - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / James Guillory
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
4 : 5
Вегас
00:25 • Николай Элерс
(Яккоб Славин, Ялен Четфилд)
12:08 • Николай Элерс
(Ялен Четфилд)
32:42 • Джордан Стаал
(К'Андре Миллер)
51:19 • Шейн Гостисбеер
13:28 • Ши Теодор
(Брэйден Макнэбб, Коул Смит)
20:30 • Иван Барбашев
(Джек Айкел, Брэйден Макнэбб)
24:35 • Вильям Карллсон
(Митчелл Марнер, Бретт Хауден)
41:21 • Бретт Хауден
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
56:36 • Томаш Гертл
(Колтон Сиссонс, Ши Теодор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1). В составе "Вегаса" шайбы забросили Ши Теодор (14-я минута), российский нападающий Иван Барбашев (21), Вильям Карлссон (25), Бретт Хауден (42) и Томаш Гертл (57). У хозяев площадки отличились Николай Элерс (1, 13), Джордан Стаал (33) и Шейн Гостисбер (52).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин один раз бросил в створ и отметился одним силовым приемом. Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев нанес три броска в створ ворот и результативными действиями не отличился.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 стал 1-0 в пользу "Голден Найтс". Второй матч противостояния пройдет в Роли в ночь на 5 июня по московскому времени.
Хоккеист Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Барбашев стал автором первого русского гола в финале Кубка Стэнли-2026
05:02
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вегас Голден НайтсКаролина ХаррикейнзИван БарбашевАндрей СвечниковАлександр НикишинПавел Дорофеев (хоккей)
 
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