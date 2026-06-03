Гол Барбашева помог "Вегасу" победить в первом матче финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1). В составе "Вегаса" шайбы забросили Ши Теодор (14-я минута), российский нападающий Иван Барбашев (21), Вильям Карлссон (25), Бретт Хауден (42) и Томаш Гертл (57). У хозяев площадки отличились Николай Элерс (1, 13), Джордан Стаал (33) и Шейн Гостисбер (52).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин один раз бросил в створ и отметился одним силовым приемом. Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев нанес три броска в створ ворот и результативными действиями не отличился.