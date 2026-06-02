Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ На Петербургский международный экономический форум в этом году приедут президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и президент Абхазии Бадра Гунба.

В форуме примут участие политики из 76 стран мира, включая вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и президент Абхазии Бадра Гунба приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что в этом году участие в форуме примут политики из 76 стран мира.

По его словам, ожидается также участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ

Он также рассказал, что впервые за много лет на ПМЭФ приезжает американская делегация, которую возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.