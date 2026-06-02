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Президент Узбекистана и зампредседателя КНР посетят ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:14 02.06.2026 (обновлено: 18:32 02.06.2026)
Президент Узбекистана и зампредседателя КНР посетят ПМЭФ

Ушаков: Мирзиеев и Хань Чжэн приедут на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Петербургский международный экономический форум в этом году приедут президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и президент Абхазии Бадра Гунба.
  • В форуме примут участие политики из 76 стран мира, включая вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и президент Абхазии Бадра Гунба приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что в этом году участие в форуме примут политики из 76 стран мира.
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"В их числе президент Узбекистана Мирзиеев, уже упомянутая президент объединенной Республики Танзания (Самия Сулуху Хассан - ред.), заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, а также президент Абхазии Бадра Гунба", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, ожидается также участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
Он также рассказал, что впервые за много лет на ПМЭФ приезжает американская делегация, которую возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026УзбекистанШавкат МирзиеевХань ЧжэнКитайВ миреЮрий Ушаков
 
 
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