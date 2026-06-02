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В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным - РИА Новости, 02.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:02 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

Ушаков назвал иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании ПМЭФ.
  • Центральное мероприятие форума — пленарное заседание — состоится в пятницу, на нем президент России выступит с большой речью.
  • ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что центральным мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание, которое состоится в пятницу. Президент России выступит с большой речью.
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"Вместе с ним примут участие президент Узбекистана, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияТанзанияУзбекистанШавкат МирзиеевЮрий УшаковХань Чжэн
 
 
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