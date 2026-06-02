В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.