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Страны СНГ примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:10 02.06.2026 (обновлено: 17:11 02.06.2026)
Страны СНГ примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, заявил Ушаков

Ушаков: страны СНГ традиционно примут участие в ПМЭФ на высоком уровне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны СНГ традиционно примут участие в ПМЭФ на высоком уровне.
  • Ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока из целого ряда стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам и другие.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страны СНГ традиционно примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать стран СНГ", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Как отметил помощник президента РФ, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров и министров из Азербайджана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Йемена, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Колумбии, ДР Конго, Кубы, Ливана, Мьянмы.
Также будут представители Никарагуа, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сенегала, Сербии, Сьерра-Леоне, Уругвая, ЦАР и других стран.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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