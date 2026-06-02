Страны СНГ примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны СНГ традиционно примут участие в ПМЭФ на высоком уровне.
- Ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока из целого ряда стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам и другие.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страны СНГ традиционно примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как отметил помощник президента РФ, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров и министров из Азербайджана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Йемена, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Колумбии, ДР Конго, Кубы, Ливана, Мьянмы.
Также будут представители Никарагуа, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сенегала, Сербии, Сьерра-Леоне, Уругвая, ЦАР и других стран.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.