Страны СНГ примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, заявил Ушаков

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страны СНГ традиционно примут участие в ПМЭФ на высоком уровне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.