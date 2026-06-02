Футболка Пеле выставлена на аукцион за 6 млн долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболка Пеле, в которой он выступал на своем первом чемпионате мира в 1958 году, выставлена на аукцион.
- Торги пройдут с 29 июня по 16 июля, а лот оценивается в 6 миллионов долларов.
- Среди других лотов — коллекционная карточка Пеле 1958 года, капитанская повязка Марадоны с чемпионата мира — 1986 и семь футболок Лионеля Месси.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Футболка единственного трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выставлена на аукцион, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Торги пройдут с 29 июня по 16 июля. Лот оценивается в 6 миллионов долларов. Рекордная сумма за майку футболиста была выручена в 2022 году, когда за 9,3 млн долларов была продана футболка аргентинца Диего Марадоны, в которой он забил гол рукой в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года.
В футболке, которая выставлена на аукцион, 17-летний Пеле выступал на своем первом чемпионате мира, прошедшем в 1958 году и ставшем победным для бразильцев. В этой футболке футболист играл в финале против хозяев первенства шведов и дважды поразил ворота, став самым юным автором гола в истории мировых чемпионатов. Данный рекорд до сих пор принадлежит бразильцу.
Среди лотов также другие вещи Пеле, включая коллекционную карточку 1958 года (150-200 тысяч долларов), капитанская повязка Марадоны с чемпионата мира - 1986 (100 тысяч долларов), семь футболок аргентинца Лионеля Месси, включая ту, в которой он помог "Барселоне" обыграть "ПСЖ" со счетом 6:1 в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 (200-400 тысяч долларов).
Пеле является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле умер 29 декабря 2022 года.