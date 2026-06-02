Футболка Пеле выставлена на аукцион за 6 млн долларов

В футболке, которая выставлена на аукцион, 17-летний Пеле выступал на своем первом чемпионате мира, прошедшем в 1958 году и ставшем победным для бразильцев. В этой футболке футболист играл в финале против хозяев первенства шведов и дважды поразил ворота, став самым юным автором гола в истории мировых чемпионатов. Данный рекорд до сих пор принадлежит бразильцу.