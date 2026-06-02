"Салават Юлаев" продлил контракт с Паниным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным.
- Соглашение рассчитано на один год.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" продлил контракт с защитником Григорием Паниным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан на один год. В сезоне-2025/26 Панин провел за клуб 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 11 очков (4 гола + 7 передач).
Панину 40 лет. Он представляет "Салават Юлаев" с 2017 года. Ранее россиянин играл за московский ЦСКА, тольяттинскую "Ладу" и казанский "Ак Барс", с которым выиграл первый розыгрыш Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, а также защитил титул в следующем сезоне и стал победителем Континентального кубка (2008).
По итогам сезона-2025/26 "Салават Юлаев", набрав 78 очков, занял пятое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф клуб дошел до второго раунда, где уступил будущему чемпиону, ярославскому "Локомотиву", со счетом 0-4 в серии.