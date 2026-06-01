Россиянин Силаев перешел в "Нью-Джерси Девилз"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Защитник нижегородского "Торпедо" Антон Силаев подписал контракт с "Нью-Джерси Девилз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
С 20-летним россиянином подписан трехлетний контракт новичка. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2024 года под общим 10-м номером.
За "Нью-Джерси" выступают российские нападающие Арсений Грицюк и Максим Цыплаков.
Силаев является воспитанником системы "Торпедо", за клуб он провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 206 матчей и набрал 30 очков (6 голов + 24 передачи). В прошедшем сезоне он принял участие в Матче звезд КХЛ.
