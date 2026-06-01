Кугрышев и еще пятеро хоккеистов покинули "Ладу"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул тольяттинскую "Ладу", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также команду покинули нападающие Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо. У всех игроков истекли контракты.
"Благодарим хоккеистов за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении "Лады".