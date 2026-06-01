21:37 01.06.2026
Кугрышев и еще пятеро хоккеистов покинули "Ладу"

Дмитрий Кугрышев
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул тольяттинскую "Ладу", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также команду покинули нападающие Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо. У всех игроков истекли контракты.
"Благодарим хоккеистов за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении "Лады".
Кугрышеву 36 лет, он провел за "Ладу" 198 матчей и набрал 101 очко (35 шайб + 66 передач). Всего на его счету 891 матч и 440 (176+264) очков в КХЛ. В составе ЦСКА он дважды стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ и дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.
