Иньесту назначили на пост главного тренера "Галф Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
17:05 01.06.2026
Иньесту назначили на пост главного тренера "Галф Юнайтед"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста возглавил "Галф Юнайтед", сообщается на сайте клуба из ОАЭ.
Футбольный клуб "Галф Юнайтед" был основан в 2019 году в Дубае.
"Я чувствую, что "Галф Юнайтед" - это подходящее место, чтобы начать новую главу в моей жизни. Футбол дал мне все, и теперь я хочу вернуть что-то взамен, тренируя, обучаясь и работая каждый день с молодыми игроками, у которых есть жажда и талант, чтобы добиться многого. Я верю в то, что футболистов нужно развивать правильным образом: с терпением, с четким представлением о том, как должна проходить игра, и с искренней заботой о каждом человеке. "Галф Юнайтед" разделяет эту философию, и именно поэтому я здесь. Я хочу расти как тренер, набраться реального опыта и заслужить лицензию категории Pro", - отметил Иньеста.
Иньесте 42 года, он завершил карьеру игрока в 2024 году. В качестве футболиста сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира и двукратным победителем чемпионата Европы. С 2002 по 2018 год полузащитник играл за "Барселону", с которой стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также шесть раз выиграл Кубок Испании, семь раз - Суперкубок страны и три раза Суперкубок УЕФА. Затем Иньеста перешел в японский "Виссел Кобе". Последним клубом в карьере футболиста стал "Эмирейтс" из ОАЭ.
