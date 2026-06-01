Дивеев назвал роль капитана в сборной дополнительной ответственностью - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
10:30 01.06.2026
Дивеев назвал роль капитана в сборной дополнительной ответственностью

Дивеев: капитану в сборной нужно больше подсказывать игрокам и подбадривать их

Игорь Дивеев. Архивное фото
  • Игорь Дивеев заявил, что роль капитана в сборной России по футболу накладывает на него дополнительную ответственность.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил РИА Новости, что роль капитана в сборной России по футболу накладывает на него дополнительную ответственность.
Сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). Капитаном национальной команды в этой игре был Дивеев.
"Уже был капитаном с (командой) Чили. Конечно, это дополнительная ответственность, нужно больше подсказывать ребятам, подбадривать их. Не в первой… Когда с Чили был, было волнительно - в этот раз уже спокойнее", - сказал Дивеев.
Национальная команда после матча в Каире проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
