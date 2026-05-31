19:03 31.05.2026 (обновлено: 19:18 31.05.2026)
Сборная Норвегии обыграла канадцев и впервые в истории завоевали бронзу ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии обыграла команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии.
  • Сборная Норвегии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира.
  • Сборная Канады третий чемпионат мира подряд осталась без медалей.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии.
Встреча прошла в воскресенье в Цюрихе и завершилась в овертайме победой норвежцев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Шайбы у победителей забросили Матиас Эмилио Петтерсен (7-я минута), Стиан Сольберг (33) и Ноа Стеен (64). У канадцев дважды отличился Роберт Томас (59, 60).
Чемпионат мира по хоккею
31 мая 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
Канада
2 : 3
Норвегия
58:44 • Роберт Томас
59:52 • Роберт Томас
(Райан О'Райлли, Macklin Celebrini)
06:44 • Матиас Петерсен
(Кристиан Косастул)
32:29 • Stian Solberg
(Michael Brandsegg-Nygaard, Йоханес Йоханнсен)
63:32 • Ноа Стеен
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Норвегии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира. До этого лучшим результатом норвежцев было четвертое место на чемпионате мира 1951 года. Сборная Норвегии стала 13-й национальной командой, завоевывавшей медали чемпионатов мира.
Сборная Канады третий чемпионат мира подряд осталась без медалей. Также канадцы не могут завоевать бронзовые медали турнира с 1995 года. "Кленовые листья" проиграли шестой матч за третье место со своим участием подряд.
Чемпион мира определится позже в воскресенье в матче между сборными Финляндии и Швейцарии. Финал начнется в 21:20 мск.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
ХоккейСпортНорвегияКанадаШвейцарияРоберт ТомасЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккею
 
