Газзаев назвал Сафонова одним из лучших вратарей Европы
13:10 31.05.2026
Газзаев назвал Сафонова одним из лучших вратарей Европы

Газзаев: Сафонов стал первым номером "ПСЖ" и одним из лучших вратарей Европы

Матвей Сафонов
  • Матвей Сафонов стал первым номером команды "Пари Сен-Жермен" и является одним из лучших вратарей европейского футбола, заявил Валерий Газзаев.
  • Ранее "ПСЖ" обыграл "Арсенал" и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен" россиянин Матвей Сафонов твердо стал первым номером команды и является одним из лучших вратарей европейского футбола, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальной игре Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов провел весь матч.
"Важно то, что Матвей Сафонов сейчас стал фундаментальным первым номером "Пари Сен-Жермен". Он, безусловно, демонстрирует высокий уровень игры и является одним из лучших вратарей европейского футбола", - сказал Газзаев.
"Я хочу поздравить наших игроков "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова и (грузинского полузащитника) Хвичу Кварацхелию. Я говорю "наших", потому что они играли в чемпионате России. Я лично вчера болел за "Пари Сен-Жермен" и поздравляю французский клуб со второй подряд победой в Лиге чемпионов", - отметил собеседник агентства.
Сафонову 27 лет, он играет за клуб с августа 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных. Кварацхелия в чемпионате России выступал за московский "Локомотив" и казанский "Рубин", в январе 2025 года он перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи".
