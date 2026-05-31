Семин назвал Кварацхелию одним из лучших футболистов по итогам ЛЧ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
17:07 31.05.2026
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Выступавший в России грузинский полузащитник французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия является одним из лучших футболистов по итогам завершившегося турнира Лиги чемпионов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Кварацхелия при счете 0:1 заработал пенальти, который реализовал француз Усман Дембеле. В России грузинский хавбек выступал за "Локомотив" и казанский "Рубин".
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кварацхелия давно имеет шансы выиграть "Золотой мяч". В этом матче ему было очень сложно, потому что против него играли практически два защитника. "Арсенал" подготовился хорошо, и когда Хвича получал мяч, то один защитник закрывал зону с фланга, а второй не давал ему возможности уйти в середину поля. И у "ПСЖ" не получался быстрый розыгрыш мяча для того, чтобы оставить Хвичу один на один с соперником", - сказал Семин.
"И все же он нашел момент и реализовал его, заработав пенальти. На мой взгляд, у "ПСЖ" больше шансов и не было, кроме того, который организовал Кварацхелия. Это говорит о том, что он является одним из лучших игроков турнира Лиги чемпионов. Но, наверное, на "Золотой мяч" больше будут претендовать те футболисты, которые хорошо проявят себя на чемпионате мира и кто выиграет турнир. Но Хвича на протяжении всего сезона сделал очень серьезную заявку на "Золотой мяч". Я считаю, что на его позиции лучшего игрока в этом сезоне не было", - подчеркнул собеседник агентства.
