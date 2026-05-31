Рейтинг@Mail.ru
Сафонов ничем не отличился в финале ЛЧ, считает Ловчев - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:39 31.05.2026
Сафонов ничем не отличился в финале ЛЧ, считает Ловчев

Ловчев: вратарь "ПСЖ" Сафонов ничем не отличился в финале ЛЧ против "Арсенала"

© REUTERS / Phil NobleМатвей Сафонов в финале Лиги чемпионов
Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Phil Noble
Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов ничем не отличился в финальной игре Лиги чемпионов против "Арсенала".
  • "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 — по пенальти) и второй год подряд стал победителем турнира.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов ничем не отличился в финальной игре Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки "Арсенала" дважды отправили мяч мимо ворот.
"Не скажу, что впечатлило, игра была довольно-таки равной, но напряженной. Затем это все вылилось в пенальти. Кто-то говорит, это лотерея, я все-таки думаю, что это мастерство. Из ярких пенальтистов вспоминаю таких людей, как Леня Буряк из киевского "Динамо", Игоря Добровольского, который исполнил пенальти на Олимпиаде. Они разбегались, замахивались, видели: вратарь летит в один угол, и тогда пускали мяч в другой. Это мастерство, большое мастерство. Сафонов здесь ничем не отличился. Он гадал и все время не отгадывал. Такое бывает, когда действуешь наугад", - сказал Ловчев.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Зарплата в два раза меньше, украинцы и лютый хейт: как Сафонов заткнул всех
Вчера, 11:42
 
ФутболСпортСССРБудапештЕвгений ЛовчевИгорь ДобровольскийМатвей СафоновАрсенал (Лондон)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Спартак МоскваЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала