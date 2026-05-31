Сафонов ничем не отличился в финале ЛЧ, считает Ловчев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов ничем не отличился в финальной игре Лиги чемпионов против английского "Арсенала".