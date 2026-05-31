Сафонов ничем не отличился в финале ЛЧ, считает Ловчев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов ничем не отличился в финальной игре Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки "Арсенала" дважды отправили мяч мимо ворот.
"Не скажу, что впечатлило, игра была довольно-таки равной, но напряженной. Затем это все вылилось в пенальти. Кто-то говорит, это лотерея, я все-таки думаю, что это мастерство. Из ярких пенальтистов вспоминаю таких людей, как Леня Буряк из киевского "Динамо", Игоря Добровольского, который исполнил пенальти на Олимпиаде. Они разбегались, замахивались, видели: вратарь летит в один угол, и тогда пускали мяч в другой. Это мастерство, большое мастерство. Сафонов здесь ничем не отличился. Он гадал и все время не отгадывал. Такое бывает, когда действуешь наугад", - сказал Ловчев.