"Лучший в мире": фанаты "ПСЖ" восхитились игрой Сафонова после победы в ЛЧ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Болельщики французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" восхитились выступлением российского вратаря команды Матвея Сафонова после выигранного трофея Лиги чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
- "Царь!!!" - оставил комментарий пользователь patricejacquestheo в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
- "Лучший вратарь в мире прямо сейчас. Просто знай, что мы гордимся тобой", - отметил в комментариях dbcl.ae.
- "Сафонов, ты все всем доказал. Продолжай и стань легендой нашего клуба" - прокомментировал celian_mbt.
Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.