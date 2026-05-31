"Лучший в мире": фанаты "ПСЖ" восхитились игрой Сафонова после победы в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
08:38 31.05.2026 (обновлено: 10:24 31.05.2026)
"Лучший в мире": фанаты "ПСЖ" восхитились игрой Сафонова после победы в ЛЧ

© REUTERS / Andrew Boyers — Матвей Сафонов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
  • Болельщики "ПСЖ" восхитились выступлением российского вратаря команды Матвея Сафонова в финале.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Болельщики французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" восхитились выступлением российского вратаря команды Матвея Сафонова после выигранного трофея Лиги чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
"ПСЖ" и Сафонов второй год подряд победили в Лиге чемпионов
  • "Царь!!!" - оставил комментарий пользователь patricejacquestheo в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
  • "Лучший вратарь в мире прямо сейчас. Просто знай, что мы гордимся тобой", - отметил в комментариях dbcl.ae.
  • "Сафонов, ты все всем доказал. Продолжай и стань легендой нашего клуба" - прокомментировал celian_mbt.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.
Жена Сафонова вынесла флаг России на поле после финала Лиги чемпионов
