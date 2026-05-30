Полиция в Париже разгоняла фанатов "ПСЖ" в ходе финала ЛЧ дубинками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики французского клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») устроили беспорядки в Париже во время финального матча Лиги чемпионов.
- Полицейские в Париже применили дубинки и слезоточивый газ для разгона болельщиков «ПСЖ».
- «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира в Будапеште со счетом 1:1 (4:3 по пенальти).
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Полицейские в Париже дубинками разгоняли болельщиков французского клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"), устроивших беспорядки в ходе финального матча Лиги чемпионов, свидетельствуют кадры в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в соцсетях французским журналистом Люком Оффре, видно, как сотрудники полиции в полной экипировке бьют собравшихся на улице людей дубинками в попытке разогнать их. Болельщики разбегаются от правоохранителей в разные стороны, в то время как сами полицейские неспешно идут по дороге вслед за основным потоком убежавших людей. Посреди дороги горит костер, который ранее устроили зачинщики беспорядков.
До этого правоохранители в Париже применили слезоточивый газ после того, как болельщики "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки возле стадиона, где транслировали финальный матч.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков, из них 8 тысяч будут обеспечивать безопасность в Париже и его пригородах.