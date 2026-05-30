Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Париже разгоняла фанатов "ПСЖ" в ходе финала ЛЧ дубинками - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:52 30.05.2026 (обновлено: 23:07 30.05.2026)
Полиция в Париже разгоняла фанатов "ПСЖ" в ходе финала ЛЧ дубинками

Полиция в Париже дубинками разгоняла фанатов "ПСЖ", устроивших беспорядки

© Соцсети клубаФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Соцсети клуба
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики французского клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») устроили беспорядки в Париже во время финального матча Лиги чемпионов.
  • Полицейские в Париже применили дубинки и слезоточивый газ для разгона болельщиков «ПСЖ».
  • «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира в Будапеште со счетом 1:1 (4:3 по пенальти).
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Полицейские в Париже дубинками разгоняли болельщиков французского клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"), устроивших беспорядки в ходе финального матча Лиги чемпионов, свидетельствуют кадры в соцсетях.
"ПСЖ" в субботу обыграл британский "Арсенал" в финале турнира в Будапеште (1:1, 4:3 - по пенальти).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Мостовой назвал Сафонова примером для многих
Вчера, 22:44
На кадрах, опубликованных в соцсетях французским журналистом Люком Оффре, видно, как сотрудники полиции в полной экипировке бьют собравшихся на улице людей дубинками в попытке разогнать их. Болельщики разбегаются от правоохранителей в разные стороны, в то время как сами полицейские неспешно идут по дороге вслед за основным потоком убежавших людей. Посреди дороги горит костер, который ранее устроили зачинщики беспорядков.
До этого правоохранители в Париже применили слезоточивый газ после того, как болельщики "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки возле стадиона, где транслировали финальный матч.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков, из них 8 тысяч будут обеспечивать безопасность в Париже и его пригородах.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Сафонов расплакался после финального матча Лиги чемпионов
Вчера, 22:30
 
ФутболПарижБудапештПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Министерство внутренних дел ФранцииЛига чемпионов 2025-2026Кубок Франции по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала