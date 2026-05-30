Полиция в Париже применила газ против устроивших беспорядки фанатов "ПСЖ"

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ после того, как болельщики футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки около стадиона "Парк де Пренс" и начали пускать в сторону правоохранителей фейерверки, сообщила в субботу газета Figaro.

По информации источника в полиции, около 10 человек были в общей сложности задержаны на улицах столицы за последние несколько часов.