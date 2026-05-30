Полиция в Париже применила газ против устроивших беспорядки фанатов "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки около стадиона "Парк де Пренс" и пускали фейерверки в сторону правоохранителей.
- Полиция в Париже применила слезоточивый газ и задержала около десяти человек.
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ после того, как болельщики футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки около стадиона "Парк де Пренс" и начали пускать в сторону правоохранителей фейерверки, сообщила в субботу газета Figaro.
Финальный матч Лиги чемпионов проходит в субботу в Будапеште между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом". Французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
"Полицию забрасывали фейерверками… Она применила слезоточивый газ", - говорится в статье.
По информации источника в полиции, около 10 человек были в общей сложности задержаны на улицах столицы за последние несколько часов.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.