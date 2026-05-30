Страны ШОС призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают сохранить космическое пространство свободным от оружия, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре. В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.
Он также отметил, что страны-участницы ШОС рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности.
Генсек ШОС также заявил, что региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС станет универсальным центром противодействия вызовам и угрозам, мандат структуры будет расширен и охватит не только терроризм, сепаратизм и экстремизм, но и пограничный контроль, противодействие киберпреступности и транснациональной организованной преступности.
"Решение принято, и сейчас идет процедурная работа (по этому вопросу - ред.)", - заявил Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.