Страны ШОС призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают сохранить космическое пространство свободным от оружия, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре . В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.

Он также отметил, что страны-участницы ШОС рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности.

Генсек ШОС также заявил, что региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС станет универсальным центром противодействия вызовам и угрозам, мандат структуры будет расширен и охватит не только терроризм, сепаратизм и экстремизм, но и пограничный контроль, противодействие киберпреступности и транснациональной организованной преступности.