Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 30.05.2026
Страны ШОС призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия

Ермекбаев: ШОС призвала сохранить космическое пространство свободным от оружия

© sh.eastday.comФлаги стран ШОС
Флаги стран ШОС - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© sh.eastday.com
Флаги стран ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают сохранить космическое пространство свободным от оружия, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре. В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России
30 января, 09:01
"Мы (государства-члены ШОС - ред.) призываем сохранить космическое пространство свободным от оружия", - заявил в ходе своего выступления Ермекбаев.
Он также отметил, что страны-участницы ШОС рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности.
Генсек ШОС также заявил, что региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС станет универсальным центром противодействия вызовам и угрозам, мандат структуры будет расширен и охватит не только терроризм, сепаратизм и экстремизм, но и пограничный контроль, противодействие киберпреступности и транснациональной организованной преступности.
"Решение принято, и сейчас идет процедурная работа (по этому вопросу - ред.)", - заявил Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
2 февраля, 16:04
 
В миреСингапур (город)БелоруссияИндияНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала