Хоккеисты сборной Финляндии обыграли канадцев и стали финалистами ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
23:25 30.05.2026
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли канадцев и стали вторыми финалистами ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Финляндии обыграла команду Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, со счетом 4:2.
  • В финале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, а Канада поборется за бронзу с Норвегией.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой финнов со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола (4-я минута), Александр Барков (21), Конста Хелениус (32), Аату Рятю (33). У канадцев отличились Роберт Томас (9) и Дилан Холлоуэй (15).
Чемпионат мира по хоккею
30 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Канада
2 : 4
Финляндия
08:17 • Роберт Томас
(Дилан Холлоуэй, Дэнтон Матейчук)
14:26 • Дилан Холлоуэй
(Macklin Celebrini, Дилан Демело)
03:30 • Патрик Пуйстола
(Konsta Helenius)
20:49 • Александр Барков
(Микаэль Гранлунд, Микко Летонен)
31:28 • Konsta Helenius
(Микаэль Гранлунд, Александр Барков)
32:50 • Аату Рятю
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Финляндии сыграет в финале впервые с победного чемпионата мира 2022 года. Финны являются четырехкратными чемпионами мира.
Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 31 мая. Сборная Канады разыграет бронзу с командой Норвегии. Сборные Финляндии и Швейцарии определят чемпиона мира.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
