Хоккеисты сборной Финляндии обыграли канадцев и стали финалистами ЧМ

- В финале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, а Канада поборется за бронзу с Норвегией.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой финнов со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола (4-я минута), Александр Барков (21), Конста Хелениус (32), Аату Рятю (33). У канадцев отличились Роберт Томас (9) и Дилан Холлоуэй (15).
30 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
08:17 • Роберт Томас
(Дилан Холлоуэй, Дэнтон Матейчук)
14:26 • Дилан Холлоуэй
(Macklin Celebrini, Дилан Демело)
03:30 • Патрик Пуйстола
(Konsta Helenius)
20:49 • Александр Барков
31:28 • Konsta Helenius
32:50 • Аату Рятю
Сборная Финляндии сыграет в финале впервые с победного чемпионата мира 2022 года. Финны являются четырехкратными чемпионами мира.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.