Гордон рассказал, что учил испанский с детства ради игры за "Барселону"

"Я хотел играть за "Барселону" с трех лет. Я говорю по-испански, потому что еще ребенком я верил, что буду играть за "Барселону". В "Ньюкасле" у меня был испанский физиотерапевт, с которым я разговаривал каждый день. Как-то я сказал ему, что однажды буду играть за "Барселону", - рассказал Гордон на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в аккаунте клуба в YouTube.