Гордон рассказал, что учил испанский с детства ради игры за "Барселону"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Энтони Гордон рассказал, что выучил испанский язык, потому что с трех лет мечтал перейти в "Барселону".
В пятницу "Барселона" объявила о подписании контракта с Гордоном до 2031 года. Ранее Sky Sports сообщал, что испанский клуб заплатит "Ньюкаслу" за 25-летнего вингера не менее 80 миллионов евро.
"Я хотел играть за "Барселону" с трех лет. Я говорю по-испански, потому что еще ребенком я верил, что буду играть за "Барселону". В "Ньюкасле" у меня был испанский физиотерапевт, с которым я разговаривал каждый день. Как-то я сказал ему, что однажды буду играть за "Барселону", - рассказал Гордон на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в аккаунте клуба в YouTube.
Гордон играл за "Ньюкасл" с 2023 года. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба с 17 голами (10 из них в Лиге чемпионов). Ранее Гордон был включен в окончательный состав сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года.