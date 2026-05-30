Чемпион мира по футболу Отаменди в 38 лет перешел в "Ривер Плейт"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защитник Николас Отаменди перешел в аргентинский "Ривер Плейт", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 38-летним аргентинцем рассчитано до конца декабря 2027 года.
Отаменди на протяжении карьеры представлял аргентинский "Велес Сарсфилд", португальские "Порту" и "Бенфику", испанскую "Валенсию", бразильский "Атлетико Минейро" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины он провел 130 матчей, забив восемь мячей, а также стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки.