Дзюба не исключил возвращения в "Спартак"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба не исключил своего возвращения в московский "Спартак".

По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского " Акрона ", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России

« "Я безработный. " Спартак "? Не знаю, все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, не испорчу картину и во многом помогу. Я в этой кухне не чужой, начинал там свою карьеру", - рассказал Дзюба на фан-встрече в рамках Дня московского спорта.

На вопрос, сколько сезонов он еще планирует провести, футболист ответил: "Годик-два, можно и больше при правильном подходе, но вряд ли я этого захочу".

"Любой спортсмен всегда голоден до побед. Если бы хотел, играл бы в "Акроне" год - другой", - добавил Дзюба.