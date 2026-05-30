Дзюба не исключил возвращения в "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба не исключил возможности своего возвращения в московский «Спартак».
- Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона» по окончании сезона, но не намерен завершать карьеру и планирует продолжить выступать в России.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба не исключил своего возвращения в московский "Спартак".
На вопрос, сколько сезонов он еще планирует провести, футболист ответил: "Годик-два, можно и больше при правильном подходе, но вряд ли я этого захочу".
"Любой спортсмен всегда голоден до побед. Если бы хотел, играл бы в "Акроне" год - другой", - добавил Дзюба.
В разные годы Дзюба выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.