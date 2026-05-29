00:24 29.05.2026 (обновлено: 00:28 29.05.2026)
Баскетболисты УНИКСа вышли в финал Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УНИКС одержал победу над «Зенитом» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ со счетом 64:55.
  • УНИКС стал победителем серии до четырех побед со счетом 4-3 и сыграет с московским ЦСКА в финале.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над петербургским "Зенитом" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 64:55 (16:10, 17:19, 17:10, 14:16) в пользу хозяев. Самым результативном игроком матча стал защитник "Зенита" Георгий Жбанов, который набрал 17 очков. У УНИКСа дабл-дабл оформил Маркус Бингэм (11 очков + 12 подборов).
Единая лига ВТБ
28 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
УНИКС
64 : 55
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале казанская команда сыграет с московским ЦСКА.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3-0). "Зенит" завершил "регулярку" на третьей строчке. В четвертьфинале "сине-бело-голубые" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" (3-1).
