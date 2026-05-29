РФС оштрафовал финалистов Кубка России на сотни тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы КДК РФС на 260 тысяч рублей по итогам суперфинала Кубка России.
- «Спартак» оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а «Краснодар» — за задержку начала матча и неподобающее поведение команды.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" и "Краснодар" на 260 тысяч рублей по итогам суперфинала Кубка России, сообщается на сайте организации.
В воскресенье "Спартак" победил "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти) в суперфинале Кубка России. Матч прошел в "Лужниках".
По итогам заседания, состоявшегося 28 мая, КДК оштрафовал "Спартак" за скандирование зрителями оскорбительных выражений (100 тысяч).
"Краснодар" оштрафован за задержку начала матча (50 тысяч) и неподобающее поведение команды, приведшее к шести предупреждениям по ходу игры (100 тысяч). Кроме того, на 10 тысяч рублей оштрафован главный тренер "быков" Мурад Мусаев, выходивший за пределы технической зоны по ходу встречи.