Путин назвал удар по Киевскому региону ответом на атаку ВСУ на Старобельск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что удар России по Киевскому региону стал ответом на удар ВСУ по Старобельску.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Удар России по Киевскому региону стал ответом на удар ВСУ по Старобельску, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
"В ответ на их (ВСУ- ред.) преступления в отношении детей в Старобельске был наш удар по Киевскому региону", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.