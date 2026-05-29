Путин примет участие в заседании Высшего ЕАЭС в Астане

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах в Астане.

Кроме того, Путин и Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы народов Казахстана и России.

В ходе заседания будут заслушаны доклады о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг, а также информация об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.