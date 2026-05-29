Луис Энрике назвал фаворита финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
18:08 29.05.2026 (обновлено: 19:41 29.05.2026)
Луис Энрике назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Луис Энрике считает "ПСЖ" фаворитом финала Лиги чемпионов

  • Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал свою команду фаворитом в предстоящем финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
  • Финал между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике назвал свою команду фаворитом в предстоящем финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
Встреча пройдет 30 мая в Будапеште. "ПСЖ" является действующим обладателем трофея, в 2025 году команда обыграла в решающем матче итальянский "Интер" со счетом 5:0.
"Сложно сравнивать два финала. Думаю, счет в матче с "Интером" не отражал реальной разницы между командами. В этом финале, честно говоря, есть фаворит, но нужно уметь использовать мелкие детали и быть в игре все 90 минут. Всегда много напряжения, ожиданий, и важно со всем этим справляться. Столкнулись не просто два разных стиля. Я бы сказал, "Арсенал" и "ПСЖ" в целом идут разными дорогами", - сказал Энрике на пресс-конференции, слова которого приводит RMC Sport.
ФутболСпортБудапештЛуис ЭнрикеАрсенал (Лондон)ИнтерПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
