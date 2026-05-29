Луис Энрике назвал фаворита финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике назвал свою команду фаворитом в предстоящем финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
"Сложно сравнивать два финала. Думаю, счет в матче с "Интером" не отражал реальной разницы между командами. В этом финале, честно говоря, есть фаворит, но нужно уметь использовать мелкие детали и быть в игре все 90 минут. Всегда много напряжения, ожиданий, и важно со всем этим справляться. Столкнулись не просто два разных стиля. Я бы сказал, "Арсенал" и "ПСЖ" в целом идут разными дорогами", - сказал Энрике на пресс-конференции, слова которого приводит RMC Sport.