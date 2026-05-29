Прокуратура Нидерландов требует взыскать с Промеса восемь миллионов евро

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков, сообщила в пятницу газета Telegraaf.
"Прокуратура Нидерландов считает, что Промес заработал 8 миллионов евро на продаже кокаина. Он должен вернуть эту сумму", - пишет газета.
Обвинение утверждает, что Промес скрывал от налоговых органов доходы от торговли наркотиками.
Футболист предстал перед судом Амстердама по делу о контрабанде наркотиков вместе со своим двоюродным братом в пятницу.
По данным издания, с двоюродного брата хотят взыскать 62 тысячи евро: по мнению прокуратуры, он, предположительно, руководил в этой схеме "наркокурьерами".
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. Судебный процесс по существу по делам нидерландского футболиста начнется в Апелляционном суде Амстердама 30 ноября.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
