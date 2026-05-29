"Ницца" обыграла "Сент-Этьен" и сохранила место в Лиге 1

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Ницца" одержала победу над "Сент-Этьеном" в ответном матче финала плей-офф за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Франции - Лиге 1.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Жонатан Клосс (62-я минута), Каиль Будаш (81) и Элье Ваи (87, 90+2). У гостей пенальти реализовал Зурико Давиташвили (79). Первый матч завершился со счетом 0:0.
По итогам сезона-2025/26 "Ницца" заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда является четырехкратным чемпионом страны.
