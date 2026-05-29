23:49 29.05.2026
"Ницца" обыграла "Сент-Этьен" и сохранила место в Лиге 1

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ницца» победила «Сент-Этьен» в ответном матче финала плей-офф за право сыграть в Лиге 1 со счетом 4:1.
  • В составе «Ниццы» мячи забили Жонатан Клосс, Каиль Будаш и Элье Ваи, у «Сент-Этьена» пенальти реализовал Зурико Давиташвили.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Ницца" одержала победу над "Сент-Этьеном" в ответном матче финала плей-офф за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Франции - Лиге 1.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Жонатан Клосс (62-я минута), Каиль Будаш (81) и Элье Ваи (87, 90+2). У гостей пенальти реализовал Зурико Давиташвили (79). Первый матч завершился со счетом 0:0.
По итогам сезона-2025/26 "Ницца" заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда является четырехкратным чемпионом страны.
ФутболСпортНиццаЗурико ДавиташвилиНиццаСент-ЭтьенЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
