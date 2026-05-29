16:25 29.05.2026 (обновлено: 23:31 29.05.2026)
Сафонов и другие футболисты "ПСЖ" получат по миллиону евро в за победу в ЛЧ

  • Футболисты «Пари Сен-Жермен» получат по миллиону евро в случае победы над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.
  • Решающий матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, получат по миллиону евро в случае победы над английским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.
По информации источника, размер бонуса был утвержден в начале сезона. Переговоры с руководством "ПСЖ" вели Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья. Отмечается, что такую же сумму футболисты клуба получили за победу над итальянским "Интером" в прошлогоднем финале Лиги чемпионов.
Решающий матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 30 мая в Будапеште и начнется в 19:00 мск.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
