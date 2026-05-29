Сафонов и другие футболисты "ПСЖ" получат по миллиону евро в за победу в ЛЧ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, получат по миллиону евро в случае победы над английским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.

Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.