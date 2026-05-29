Путин назвал главный приоритет России в ЕАЭС

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва стремится к более тесным отношениям со странами Евразийского экономического союза, заявил Владимир Путин.

"Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом", — рассказал он на заседании Высшего совета объединения в расширенном составе.

Президент отметил, что евразийская интеграция приносит большую выгоду странам, входящим в союз: их ключевые макроэкономические показатели имеют позитивную динамику.

"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Евразийский экономический союз привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Круг партнеров ЕАЭС из года в год расширяется.