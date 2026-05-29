13:25 29.05.2026 (обновлено: 15:41 29.05.2026)
Путин назвал главный приоритет России в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва планирует развивать союзнические отношения со странами ЕАЭС, заявил Путин.
  • Почти все расчеты между его членами идут в национальных валютах, формируется общее экономическое пространство.
  • Объединение привлекает внимание за рубежом, многие страны заинтересованы в сотрудничестве.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва стремится к более тесным отношениям со странами Евразийского экономического союза, заявил Владимир Путин.
"Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом", — рассказал он на заседании Высшего совета объединения в расширенном составе.

Президент отметил, что евразийская интеграция приносит большую выгоду странам, входящим в союз: их ключевые макроэкономические показатели имеют позитивную динамику.
По его словам, почти все расчеты между членами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли. Постепенно формируется общее экономическое пространство: общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы в целом выстроены.
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", — обратил внимание Путин.
Он добавил, что Евразийский экономический союз привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Круг партнеров ЕАЭС из года в год расширяется.
До этого прошла встреча в узком составе с участием президентов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Они обсудили планы Еревана по вступлению в ЕС.
Затем к ним подключились глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. В четверг он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После этого стороны подписали совместные документы, включая заявление о семи основах дружбы и добрососедства.
ЭкономикаЕвразийский экономический союзРоссияКазахстанВладимир ПутинШавкат МирзиеевМгер ГригорянЕвросоюзВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
