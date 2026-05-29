Данилов признался, что мечтал сыграть против звезды "Манчестер Сити"

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новичок сборной России по футболу, защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов в разговоре с РИА Новости признался, что расстроился из-за неучастия в матче со сборной Египта, в составе которой на поле выходил нападающий английского "Манчестер Сити" Омар Мармуш.
"Сборная Египта - хорошая команда, участник чемпионата мира. Было интересно посмотреть, как они против нас будут выглядеть. Разница в скорости и принятии решений была, особенно у Мармуша. Хотелось бы с ним сыграть, это было бы очень круто", - сказал Данилов.
"Не знаю, по игре ли счет. Мы не забили свои моменты", - добавил защитник.
Также собеседник агентства отметил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не называл ему причин, по которым он не получил игрового времени. "Не знаю, сыграю ли в следующих матчах. Как решит главный тренер, так и будет", - резюмировал Данилов.
Национальная команда после матча в Каире проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.