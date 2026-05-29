Данилов признался, что мечтал сыграть против звезды "Манчестер Сити"

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новичок сборной России по футболу, защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов в разговоре с РИА Новости признался, что расстроился из-за неучастия в матче со сборной Египта, в составе которой на поле выходил нападающий английского "Манчестер Сити" Омар Мармуш.