Червиченко предостерег Карседо от мутных связей с Кахигао - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
11:03 29.05.2026
Червиченко предостерег Карседо от мутных связей с Кахигао

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Хуан Карлос Карседо
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Червиченко заявил, что Хуану Карлосу Карседо следует выбрать грамотную линию поведения с Франсисом Кахигао.
  • Червиченко также отметил, что при Карседо игра "Спартака" стала более интенсивной, но команде не хватает стабильности.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-владелец московского футбольного "Спартака" Андрей Червиченко заявил РИА Новости, что главному тренеру команды Хуану Карлосу Карседо следует выбрать грамотную линию поведения со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.
В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар" (4:3). Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Карседо приступил к работе в "Спартаке" в январе нынешнего года.
"Я не знаю про взаимоотношения Карседо и Кахигао. Но для меня Кахигао – это чистый проходимец. И если Карседо не будет с ним работать в какой-то (странной) связке, то это будет хорошо для "Спартака". А если Карседо будет настаивать на приобретении каких-то футболистов для того, чтобы это шло на пользу команде, а не для того, чтобы кто-то на этом заработал, то вообще будет прекрасно. И если эти покупки пойдут на пользу "Спартаку", и команда будет претендовать на чемпионство, то будет великолепно", - сказал Червиченко.
"При Карседо игра "Спартака" стала более интенсивной, и они стали еще больше оказывать давление на соперников. Единственное, чего не хватает – они немного проседали после 70-й минуты, и опытные команды этим пользовались. Если он сделает так, чтобы давление сохранялось хотя бы до 75-й минуты и больше забивалось мячей, то будет прекрасно. Как мне показалось, он все-таки выбирает игроков с быстрыми ногами. И за счет быстроты в ногах "Спартак" обыгрывал весной другие команды", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортМоскваАндрей ЧервиченкоФрансис КахигаоСпартак МоскваКраснодарКарлос КарседоКубок России по футболу
 
