Баскетболист Мозгов рассказал, за кого болеет в хоккее

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов в разговоре с РИА Новости признался, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поддерживает столичный "Спартак".
В завершившемся сезоне-2025/26 КХЛ "Спартак" вышел в плей-офф и выбыл в первом раунде, проиграв в пяти матчах серии ярославскому "Локомотиву", который в итоге второй сезон подряд завоевал Кубок Гагарина.
"У меня есть хорошие друзья в хоккее, близкие люди. С недавних пор я и сам оказался связан с хоккеем - мне сделали коньки 53-го размера, сделали клюшку. Скоро я переборю свою лень и тоже буду играть в хоккей. Не буду врать: за кем-то конкретно пристально не слежу. Но если болею, то за "Спартак". Мой первый матч КХЛ, на который я сходил, был именно матч "Спартака". Потом я ходил и на футбол на "Спартак". Поэтому поддерживаю "красно-белых", - сказал Мозгов.