Баскетболист Мозгов рассказал, за кого болеет в хоккее

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов в разговоре с РИА Новости признался, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поддерживает столичный "Спартак".