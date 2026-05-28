Что Герберт Уэллс говорил о будущем России и мира

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Британский фантаст Герберт Уэллс закончил жизнь в абсолютном отчаянии. В 1945-м, незадолго до ядерного удара по Хиросиме, 78-летний писатель выпустил свое последнее, самое мрачное эссе — манифест о неминуемом конце человеческого рода.

Что он предвидел?

Атомная бомба за 30 лет до Хиросимы

В романе "Освобожденный мир" (1914) Герберт Уэллс описал атомную бомбу и войну, которая уничтожит старый порядок. Использовал само словосочетание "атомная бомба", описал цепные реакции и радиацию — за десятилетия до научных исследований. Предсказал, что оружие огромной разрушительной силы будут сбрасывать с самолетов.

Вторую мировую фантаст тоже предвидел. В своей книге-прогнозе "Облик грядущего" (1933) он детально расписал хронику будущей глобальной катастрофы. Ошибся только с датой — всего на четыре месяца, указав январь 1940-го.

Цифровой контроль

Традиционную веру, по мнению писателя, со временем должна была вытеснить новая мировая религия научного подхода и социологии. Об этом он открыто рассуждал в своих футурологических работах "Предвидения" (1901) и "Люди как боги" (1923).

Фантаст писал в своем цикле эссе "Мировой мозг" (1938): основой управления планетой станет гигантский всемирный сборник данных о каждом человеке. По его задумке, это должна была быть глобальная единая информационная сеть, которая со временем заменит собой реальные правительства.

Новый мировой порядок

В 1940-м, пока Европу разрывала Вторая мировая война, Герберт опубликовал манифест "Новый мировой порядок".

Писатель выдвинул революционную и пугающую идею: ради прекращения войн все суверенные страны должны добровольно отказаться от своей независимости и границ. Вместо них планетой должно было управлять единое научно-социалистическое мировое правительство.

Сам термин "новый мировой порядок" позже станет любимым лозунгом американских президентов — от Вудро Вильсона до Буша-старшего , а книга Уэллса ляжет в основу Всеобщей декларации прав человека ООН.

Три визита в Россию

Фантаст трижды посещал Россию. Впервые приехал в январе 1914-го, застав финал Российской империи.

Встреча с Лениным осенью 1920-го, организованная Максимом Горьким , начиналась с глухого скепсиса. Уэллс ехал в разрушенную Гражданской войной страну с враждебным настроем. "Я был готов к тому, что столкнусь с доктринерским марксистом", — признавался он в эссе "Россия во мгле".

Ленин рассказал о плане электрификации страны ( ГОЭЛРО ). Уэллс, знавший, что такие проекты только зарождаются в сытой Европе, откровенно не поверил. Он вынес вердикт: "В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего".

Когда писатель вернулся в СССР в 1934-м, план был не просто выполнен — страна переживала мощнейший индустриальный рывок. Встреча со Сталиным длилась три часа. Фантаст, настраивавший себя на встречу с замкнутым деспотом, пришел к неожиданному для западного интеллектуала выводу: Сталин был эффективным, хоть и жестким руководителем.

Главное пророчество о России

В своей книге "Россия во мгле" Герберт прямым текстом предупредил: если мировые державы начнут отгораживаться друг от друга заборами санкций и откажутся договариваться, Россия может рухнуть. Но этот крах не принесет Западу победы. Напротив — страны к востоку и западу от ее границ одна за другой попадут в гигантскую геополитическую пропасть и похоронят под обломками всю человеческую цивилизацию.

Уэллс жестко предрек: Западная Европа физически не сможет обойтись без российских ресурсов. Если эти поставки будут заблокированы, европейская экономика неизбежно стремительно обеднеет.

Последнее предупреждение

В 1945-м Уэллс выпустил 34-страничную работу "Разум на пределе". Фантаст пришел к пугающему выводу: человечество создало технологии колоссальной разрушительной силы, но ментально осталось в каменном веке. По мнению писателя, человек как биологический вид проиграл эволюционную гонку, не справился с собственным прогрессом и вскоре неизбежно будет стерт с лица Земли, уступив место новому, более развитому виду.