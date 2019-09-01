Вторая мировая война (1939-1945)

Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах.

Вторая мировая война возникла в результате обострения социальных, идеологических и национальных противоречий как внутри ряда крупнейших стран мира, так и между государствами и группами государств, милитаризации всех сфер общественной жизни. Предельного накала достигли политические и экономические противоречия между двумя группами капиталистических держав (странами-победительницами и побежденными в Первой мировой войне). Главной причиной возникновения Второй мировой войны стал курс Германии и ее союзников на насильственный передел мира.

С приходом Адольфа Гитлера к власти в 1933 году Германия превратилась в главную реакционную силу международного милитаризма. Фашистская программа завоевания мирового господства включала в себя планы возвращения прежних колоний, разгрома Великобритании, Франции и представляла угрозу для США. Основным препятствием на пути завоевания мирового господства был СССР.

Создав прочную военно-экономическую базу, Германия, Италия и Япония приступили к реализации своих агрессивных замыслов . Итальянские фашисты в 1935 году вторглись в Эфиопию. В марте 1936 года Германия ввела свои войска в Рейнскую демилитаризованную зону, в марте 1938 года – в Австрию, ликвидировав независимое европейское государство . Япония в начале 1930-х годов оккупировала территорию Северо-Восточного Китая, создавая плацдарм для нападения на СССР, Монголию и остальные территории Китая. Правящие круги Великобритании и Франции предали своего союзника – Чехословакию, согласились на захват Германией Судетской области, рассчитывая открыть фашистам путь на восток. Осенью 1938 года Германия оккупировала часть Чехословакии, а весной 1939 года – всю страну, захватила у Литвы Клайпедскую область. Италия в апреле 1939 года оккупировала Албанию.

В это же время Германия денонсировала англо-германское морское соглашение 1935 года, разорвала германо-польскую декларацию 1934 года о неприменении силы, заключила с Италией "Стальной пакт" 1939 года, по которому стороны обязались оказывать взаимную военную помощь в случае войны. В то же время Англия и Франция отказались от предлагавшейся Советским Союзом системы коллективной безопасности в Европе. В создавшихся условиях СССР, оставшись в политической изоляции, вынужден был 23 августа 1939 года заключить с Германией договор о ненападении.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия напала на Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии , так как были связаны союзными обязательствами с подвергшейся агрессии Польшей. Англо-французская коалиция, в состав которой вошли британские доминионы и колонии (3 сентября – Австралия, Новая Зеландия, Индия; 6 сентября – Южно-Африканский Союз; 10 сентября – Канада и др.), практически не оказала никакого содействия Польше. Мужественное сопротивление польского народа и войск не смогло предотвратить поражения страны: ее территория была оккупирована германскими войсками.

17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу Польши и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входившие в состав России до 1917 года, чтобы взять под защиту белорусское и украинское население в связи с распадом польского государства и не допустить дальнейшее продвижение германской армии на восток. Важным также было воссоединение с СССР Бессарабии и вхождение в него Северной Буковины, заключение соглашений о взаимной помощи с Прибалтийскими государствами. Гитлеровские войска остановились в 200-350 километрах западнее линии, с которой они надеялись начать наступление на СССР.

© Фото : Public domain Немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" открывает огонь по польским позициям на полуострове Вестерплатте. 1 сентября 1939 © Фото : Public domain Немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" открывает огонь по польским позициям на полуострове Вестерплатте. 1 сентября 1939

Определенное влияние на международную обстановку оказала советско-финляндская война 1939-1940 годов. В период этой "странной войны" англо-французские войска фактически бездействовали, бои велись лишь в воздухе.

В апреле - мае 1940 года войска фашистской Германии оккупировали Данию и Норвегию, затем Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а затем через их территорию вторглись во Францию, которая капитулировала 22 июня

В августе 1940 года начались массированные удары германской авиации по городам Великобритании. Одновременно активизировались действия немецких военно-морских сил в Атлантическом океане.

В августе того же года войска фашистской Италии, вступившей 10 июня 1940 года в войну на стороне Германии, захватили Британское Сомали, часть Кении и Судана, в середине сентября вторглись из Ливии в Египет, стремясь пробиться к Суэцу. Начатое итальянцами в октябре 1940 года наступление из Албании в Грецию греческая армия отразила. В январе - мае 1941 года британские войска при поддержке восставшего населения и партизан изгнали итальянцев из Британского Сомали, Кении, Судана, Эфиопии, Итальянского Сомали, Эритреи. В начале 1941 года в Северную Африку стали прибывать германские войска, образовавшие так называемый Африканский корпус. Перейдя в наступление 31 марта, итало-германские войска во второй половине апреля достигли ливийско-египетской границы.

Одновременно с военными действиями в Европе и в Африке происходило дальнейшее расширение агрессии Японии в Китае. Японские войска начали оккупацию южных районов Китая, захватили северную часть Французского Индокитая.

Весной 1941 года США ввели войска в Гренландию и летом в Исландию, создав там военные базы.

1 марта 1941 года немецко-фашистские войска были введены в Болгарию , присоединившуюся к Тройственному пакту – военно-политическому союзу между Германией, Италией и Японией, заключенному 27 сентября 1940 года и фиксировавшему обязательства сторон по оказанию взаимной политической, экономической и военной помощи.

В апреле 1941 года итало-германские, венгерские и болгарские войска захватили Грецию и Югославию , а в мае немецкие войска ‑ остров Крит. В результате все страны Западной и Центральной Европы оказались оккупированными фашистской Германией и Италией.

22 июня 1941 года войска Германии вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Вместе с Германией против СССР выступили Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Италия, а в августе к ним присоединилась Норвегия.

12 июля 1941 года было заключено соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях против Германии. 2 августа достигнуто соглашение с США о военно-экономическом сотрудничестве. Чтобы предотвратить опасность создания фашистских опорных баз на Ближнем Востоке, английские и советские войска в августе - сентябре 1941 года вступили в Иран.

7 декабря 1941 года нападением на Перл-Харбор Япония развязала войну против США. 8 декабря США, Великобритания и другие страны антифашистской коалиции объявили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. В конце 1941 года - начале 1942 года Япония захватила Малайю, Филиппины, Бирму, создала угрозу вторжения в Австралию.

© AP Photo / File Налет на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 года © AP Photo / File Налет на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 года

На советско-германском фронте советские войска в тяжелых боях измотали врага, остановили его наступление на всех важнейших направлениях. Первым крупным поражением вермахта во Второй мировой войне явился разгром немецко-фашистских войск в Московской битве 1941-1942 годов, что означало срыв гитлеровского плана "молниеносной войны".

В 1942 году в результате летнего наступления немецко-фашистские войска вышли на Кавказ и к Волге, но победы Красной Армии в Сталинградской битве (1942-1943) и Курской битве (1943) привели к окончательной утрате германским командованием стратегической инициативы.

Япония в связи с неудачами своих вооруженных сил на Тихом океане в 1942 году (поражения от американского флота в Коралловом море в мае и у острова Мидуэй в июне), а также со срывом планов немецко-фашистского наступления в 1942 году на советско-германском фронте, была вынуждена отказаться от нападения на СССР и перейти в конце 1942 года к обороне на Тихом океане.

К маю 1943 года англо-американскими войсками была освобождена Северная Африка. В июле - августе 1943 года англо-американские войска высадились на острове Сицилия. 3 сентября 1943 года Италия подписала акт о капитуляции. 13 октября Италия объявила войну Германии. Немецко-фашистские войска оккупировали ее территорию.

В 1944 году советские войска освободили почти всю территорию СССР. 6 июня 1944 года англо-американские войска высадились во Франции, открыв второй фронт в Европе, и начали наступление в Германии. В сентябре 1944 года они при активной поддержке сил французского Сопротивления очистили от фашистских оккупантов почти всю территорию Франции. Советские войска с середины 1944 года начали освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы (Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Австрии и других государств), которое было при участии патриотических сил этих стран завершено весной 1945 года.

В 1944 году на Тихом океане американо-британские вооруженные силы овладели Маршалловыми и Марианскими островами.

© AP Photo Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте © AP Photo Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте

В феврале 1945 года состоялась Крымская (Ялтинская) конференция руководителей СССР, США, Великобритании, рассмотревшая вопросы послевоенного устройства мира и участия СССР в войне с Японией.

В апреле 1945 года союзными войсками были освобождены Северная Италия и районы Западной Германии. В начале мая они с помощью итальянских партизан полностью овладели Италией. На Тихом океане союзники проводили операции по разгрому японского флота, освободили ряд островов, оккупированных Японией, приблизились непосредственно к Японии и перерезали ее коммуникации со странами Юго-Восточной Азии.

В апреле - мае 1945 года советские войска разгромили в Берлинской и Пражской операциях последние группировки немецко-фашистских войск и встретились с войсками союзников. Война в Европе окончилась. В полночь 8 мая в предместье Берлина Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции.

В политических целях США 6 и 9 августа 1945 года провели атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Выполняя союзнический долг, СССР объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия, в ходе которых была разгромлена японская Квантунская армия, ликвидирован очаг агрессии на Дальнем Востоке, освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала, война завершилась.

© AP Photo Члены оккупационных сил из Австралии смотрят на разрушенный город Хиросима, 3 апреля 1946 © AP Photo Члены оккупационных сил из Австралии смотрят на разрушенный город Хиросима, 3 апреля 1946

Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, в рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех стран-участниц войны. Большие жертвы понесли Польша (около шести миллионов человек), Югославия (1,7 миллиона человек), Китай (свыше пяти миллионов человек) и др. государства. Потери США составили 400 тысяч человек, Великобритании – 370 тысяч человек. Общие потери вермахта – 13,4 миллиона человек, в том числе на советско-германском фронте 10 миллионов человек. Вооруженные силы союзников Германии потеряли 1,725 миллиона человек. Потери Японии – свыше 2,5 миллиона человек.

Вторая мировая война отличалась массовым применением танков, высокой степенью моторизации, широким внедрением новых боевых и технических средств. В ходе нее впервые были применены радиолокаторы и другие средства радиоэлектроники, реактивная артиллерия, реактивные самолеты, самолеты-снаряды и баллистические ракеты, а на завершающем этапе – ядерное оружие.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников